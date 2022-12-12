طقس الغد: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في بعض المناطق مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحياناً على المناطق الغربية والجنوبية يوم الأربعاء .

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة، تنشط أحياناً يوم الأربعاء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء الأربعاء.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 7/13 المنطقة الجنوبية 14 /8 المرتفعات الجبلية 10 /5 المنطقة الوسطى 7/18 المنطقة الساحلية 14/22 المنطقة الشمالية 8/13 منطقة الجزيرة 8/16 المنطقة الشرقية 9/19 منطقة البادية 7/16

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