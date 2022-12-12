تدريب 666 شخصاً في دوما والزبداني على تأسيس مشروع زراعي

ريف دمشق-سانا

نفذت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مشروعاً زراعياً في منطقتي دوما والزبداني استهدف 666 مستفيداً، تم اختيارهم وفق معايير وشروط محددة من قبل المنظمة المانحة.

مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المستفيدين خضعوا لتدريبات البستنة الصغيرة، ليتمكنوا من اتباع الممارسات الزراعية الجيدة وكيفية العناية بالحديقة المنزلية والاستفادة منها، إضافة إلى تدريب زراعي متقدم وموسع على ريادة الأعمال وكيفية تأسيس مشروع زراعي، ليتم بعدها تزويدهم بمنحة مشروع صغير بما يسهم بدعم القطاع الزراعي في الزبداني ودوما.

ولفت زيادة إلى أنه تم اختيار 50 سيدة من قبل المنظمة المانحة بناء على المعايير السابقة للاستفادة من الحقائب الزراعية، مضافاً إليها معايير توضح مدى التزامهم بتدريب البستنة الصغيرة، بناء على تقييمات المدربين وفريق الجمعية المتواجد معهم للمتابعة ومعرفة مدى قدرتهم على الالتزام بالتدريبات اللاحقة.

سفيرة اسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc