بيسكوف: روسيا تدعو لتحقيق السلام في كوسوفو بالطرق الدبلوماسية

موسكو-سانا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن تأييد بلاده لضمان حقوق صرب كوسوفو وتحقيق التسوية السلمية من خلال الدبلوماسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم: نحن بلا شك نؤيد ضمان حقوق صرب كوسوفو كاملة والوفاء بجميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها، ونحث جميع الأطراف على بذل الجهود لتحقيق السلام بالطرق الدبلوماسية.

وأكد بيسكوف أن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لم يلجأ إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتخفيف من حدة التوتر في كوسوفو، موضحاً أن روسيا مهتمة بحل الأزمة بحكم الروابط التاريخية مع صربيا، وانطلاقاً من إيمانها بضرورة تحقيق الأمن والسلام بين الشعوب.

من جهته دعا الرئيس الصربي الألبان والصرب إلى الحفاظ على السلم الأهلي في كوسوفو وميتوهيا، مؤكداً أن صرب كوسوفو ليسوا مسؤولين عن تصاعد التوتر بالإقليم.

يذكر أن روسيا سبق ودعت سلطات كوسوفو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستفزازات بشأن منطقة كوسوفو واحترام حقوق الصرب هناك، مشددة على أن تطبيق قواعد الاستبدال القسري لوثائق الصرب الشخصية خطوة نحو طردهم من كوسوفو.

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