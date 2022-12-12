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حبوباتي يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل تطوير التعاون للمرحلة القادمة

2022-12-12

جنيف-سانا

بحث المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم في جنيف مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل تطوير التعاون فيما يخص الاستجابة الإنسانية في سورية للمرحلة القادمة، وأهمية التركيز على تعافي المجتمعات ودعم سبل عيش مستدامة للأسر المتضررة.

وأكد حبوباتي أن الأزمات الإنسانية لا تزال تحاصر السوريين وهم بحاجة لمساعدة الجميع، وأن الهلال الأحمر يبذل أقصى جهوده لتخفيف معاناة المتضررين والأشد ضعفاً وتقاسم الأعباء المتزايدة معهم، مقدماً التهنئة لإيغر بمناسبة تسلمها منصب رئيس اللجنة في بداية تشرين الأول الماضي.

حضر اللقاء أمين عام المنظمة المهندس خالد عرقسوسي، ونائب الأمين العام للشؤون المالية والإدارية طلال المصري.

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