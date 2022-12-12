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مقاتلة روسية تعترض مسيرة نرويجية فوق بحر بارنتس

2022-12-12

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية تابعة لقوات الأسطول الشمالي اعترضت اليوم طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: رصد الاستطلاع الجوي الروسي فوق بحر بارنتس اليوم هدفاً جوياً يقترب من حدود الدولة، ولتحييده ومنعه من انتهاك حدود روسيا حلقت مقاتلة من طراز ميغ31 تابعة لقوات الدفاع الجوي في الأسطول الشمالي لمرافقة الهدف، والذي تبين أنه مسيرة من طراز ار سي3 اوريون تابعة لسلاح الجو النرويجي، وقد تمت مرافقتها فوق بحر بارنتس.

وأشارت الوزارة إلى أن طاقم المقاتلة تابع أعماله بضمان تعقب ومراقبة مناورات طائرة الاستطلاع الأجنبية، مشددة على أن انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية أمر غير مسموح به.

وأشارت إلى أن المقاتلة الروسية التزمت بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المجال الجوي والاقتراب بشكل خطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.

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