منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط تبحث في الكويت عدداً من القضايا بمشاركة سورية

الكويت-سانا

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) اجتماعها الـ 109 في الكويت، برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة، وبمشاركة وزراء النفط والطاقة في السعودية والكويت وقطر وليبيا والعراق ومصر ومعاوني الوزراء في الإمارات والجزائر والبحرين.

وقال الأمين العام للمنظمة علي بن سبت: إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا منها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2023، واستعرض المجتمعون التقدم الحاصل في تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات المنبثقة عنها ودور المنظمة في التدريب والتنسيق بين الدول الأعضاء وباقي الدول حول التغيير المناخي والالتزامات المترتبة عليه.

واطلع المجتمعون على التقرير المعد حول التحضير لمؤتمر الطاقة العربي الذي سيعقد في قطر العام القادم.

وتم في ختام الاجتماع انتخاب وزير النفط العراقي رئيساً لمجلس وزراء المنظمة بدورته الجديدة للعام 2023 وبعدها اجتمع الوزراء مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency