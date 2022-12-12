18 ورقة علمية وبحثية في المؤتمر الدولي الرابع لطلاب الدراسات العليا في كلية الاقتصاد

دمشق-سانا

تحت عنوان “مساهمات اقتصادية وتنموية” أقامت اليوم كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، بالتعاون مع شركة سيريتل مؤتمرها الدولي الرابع لطلاب الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه”.

وناقش المشاركون في المؤتمر على مدى عدة جلسات 18 ورقة علمية تم اختيارها من أصل 70 بحثاً مقدماً إلى المؤتمر، من مساهمات طلاب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والعالمية في المجالات ذات الصلة بمرحلة إعادة الإعمار.

نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب الدكتور محمد تركو أشار في كلمته إلى أن التغيرات الكمية والنوعية التي تشهدها اقتصاديات أي مجتمع تحتاج إلى إجراء دراسات وأبحاث علمية اختصاصية معمقة، ولا سيما في أوقات الأزمات لتقدم الحلول من حيث واقعية التطبيق وفعالية التأثير الإيجابي على حياة الأفراد والدولة.

بدوره لفت عميد كلية الاقتصاد الدكتور عمار ناصر آغا إلى الحاجة لتوظيف وتوجيه طاقات الباحثين وبصورة خاصة الشباب منهم إلى المسائل والموضوعات الحيوية والاستراتيجية التي تتناول مختلف القطاعات والجوانب الحياتية، ودراسة كل المشاكل والظواهر والحالات التي تحتاجها المؤسسات والهيئات والوزارات وغيرها، ما ينعكس بالتالي على مكانة جامعة دمشق لتكون الجسر العلمي والبحثي في إعادة الإعمار.

وفي كلمة طلاب الدراسات العليا بين الطالب وائل الهرش أن فكرة المؤتمر جاءت من الرؤية الشاملة لتعزيز قوة الوطن من خلال باحثيه، معتبراً أن المؤتمر يشكل فرصة للطلاب من أجل وضع تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات المتعلقة بإعادة الإعمار.

طالبة الدكتوراه في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق سارة عساف المشرفة على تنظيم المؤتمر أشارت إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني على جميع المستويات، مشيرة إلى أنه تم تخصيص جوائز نقدية للأبحاث المشاركة في المؤتمر.

بينما أكدت شركة سيريتل في بيان حرصها على أن تكون من أوائل الداعمين للفعاليات التي من شأنها تمكين الشباب بالمجالات المختلفة، وتقديم كامل الدعم لهم في مشوارهم المهني والعلمي، معتبرة أن هذا النوع من الفعاليات يشكل بيئة خصبة لتبادل الأفكار والخبرات والنقد البناء والأبحاث العلمية، فالمحاور التي تم طرحها اليوم من قبل المحاضرين والطلاب المشاركين ستكون نقطة انطلاق وإبداع على المستوى الوطني.

وفي لقاءات مع مراسلة سانا قال الطالب قصي المحمد ماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة دمشق: إن بحثه تركز على واقع الأمن الطاقوي في سورية وتحدياته الراهنة، حيث ناقش فيه تداعيات الأزمة على حجم الطاقة الأولية في البلاد، وتوضيح انعكاسات الأزمة، وتأثيراتها السلبية على قطاعات النفط والغاز والكهرباء.

ومن المعهد العالي لإدارة الأعمال “هبا” قالت الباحثة ديمة أبو الريش: إن بحثها تركز على أثر المواقف المهنية المتقلبة وغير المحدودة في النجاح المهني الشخصي والدور الوسيط للمقدرة على التوظيف والالتزام المهني “دراسة ميدانية على المهنيين المستقلين”، مبينة أن البحث يعالج مشكلة التسرب الكبير الحاصل في أعداد المهنيين المستقلين المنتسبين للنقابات المهنية.

هيلانه الهندي

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