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قوات الاحتلال تقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

2022-12-12

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى الإسحاقية داخل الحرم الإبراهيمي، ونفذت جولات استفزازية في باحاته.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي أن ما يقوم به الاحتلال انتهاك فاضح لدور العبادة، مشدداً على أهمية لجم الاحتلال ومستوطنيه بكل قوة، من خلال التوافد إلى الحرم، ووضع السفراء والقناصل وكل الجمعيات الحقوقية والإنسانية في صورة ما يجري داخله وفي محيطه من انتهاكات واعتداءات.

على صعيد آخر اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم في سهل قاعون، غرب قرية بردلة بالأغوار الشمالية، واستولت على عدد من الآليات الزراعية.

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