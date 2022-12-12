مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة 18 شخصاً في هجوم استهدف فندقاً في كابول

كابول-سانا

قتل ثلاثة مسلحين، وأصيب 18 شخصاً بجروح جراء هجوم استهدف فندقاً في العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمة أمير جينسي غير الحكومية المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه قولها: إنها “استقبلت 21 جريحاً فارق ثلاثة منهم الحياة عند وصولهم إلى المستشفى”، دون أن تحدد ما إذا كانوا هم المهاجمون.

بدورها أفادت مصادر افغانية بأن القتلى هم المهاجمون الذين استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة، حيث قاموا باقتحامه وإطلاق النار قبل وقوع انفجار كبير في المكان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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