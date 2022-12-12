لوحات فنية وأعمال يدوية في معرض (شتات) بجامعة تشرين

اللاذقية-سانا

أقام فرع جامعة تشرين في الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الجمعية الوطنية لإنماء السياحة في سورية، معرض “شتات” الأول تحت شعار (مع بعض لنكمل اللوحة)، وذلك في المكتبة المركزية بجامعة تشرين.

وأوضحت رئيسة الجمعية سحر حميشة في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض يهدف إلى دعم فئة الشباب المبدعين غير القادرين على إقامة معارض خاصة بهم، وتبني أفكارهم وجمعهم في مكان واحد والترويج لفنونهم.

بدوره، أوضح رئيس مكتب الفنون في فرع اتحاد الطلبة جميل ديب أن المعرض الذي يقام لأول مرة يضم 25 لوحة فنية بأساليب وأنماط متفرقة، وأعمالاً يدوية ومنتجات بأسعار منافسة للأسواق.

وشاركت الطالبة رغد طليلة سنة رابعة هندسة زراعية بأعمال يدوية متفرقة قامت بحياكتها من الصوف، وقالت: إنها تهوى الحياكة وبدأت مشروعها الصغير في فن صناعة الأساور والإكسسوارات الصوفية الذي يساعدها في توفير دخل مادي بسيط.

الأخوة عبد الله وديانا وهبة فهد من الأشخاص ذوي الإعاقة لم تمنعهم عدم قدرتهم على الكلام من التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، فقرروا إيصالها عبر المشاركة بلوحات تنقل رسائلهم وصوتهم لزوار المعرض.

وأراد طالب الحقوق محمد وسيم صبحان أن يعبر بفنه عن حبه ودعمه للقدس المحتلة والقضية الفلسطينية، عبر مجسم خشبي للمسجد الأقصى تم حفره على الخشب.

ديمة حشمة

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