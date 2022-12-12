استخدام الصادات الحيوية… محور المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية

اللاذقية-سانا

تحت عنوان (استخدام الصادات الحيوية بين التوصيات الأكاديمية والتطبيق)، انعقد اليوم المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى تشرين الجامعي في اللاذقية وذلك على مدرج المستشفى.

وبين مدير مستشفى تشرين الجامعي الدكتور لؤي نداف أن أهمية المؤتمر تكمن في ترشيد استهلاك الصادات الحيوية، والتوعية لموضوع الاستخدام العشوائي لها، والتي تصرف في بعض الأحيان دون وصفة طبية أو مراقبة طبية، ما ينجم عنه القضاء على الجراثيم المفيدة، وظهور سلالات جرثومية ضارة مقاومة للصادات قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

بدوره أوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور علي علوش أن خطر الاستخدام العشوائي للصادات الحيوية تعتبره منظمة الصحة العالمية واحداً من عشر مشكلات تهدد الوجود الإنساني، فعدم الوقاية من الإنتانات وعدم غسيل الأيدي والخضار والفواكه واللجوء إلى الاستخدام العشوائي للصادات الحيوية يؤدي إلى تعزيز مقاومة الجراثيم لهذه الصادات لتصبح هذه الأدوية غير فعالة.

من جهته أشار المدير العام للشؤون الإدارية في المستشفى الدكتور عفيف عفيف إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على النشاط العلمي للمستشفى، وهذا العام حول الصادات الحيوية التي تشكل تحدياً للوسط الطبي.

وأكد عضو الهيئة التدريسية في جامعة تشرين الدكتور خلدون أصفهاني على ضرورة عقد هذه المؤتمرات، لأنها تعود بالفائدة العلمية والمعرفية لطلاب الدراسات، وتبادل المعلومات بين الكادر التعليمي والتدريسي للتوصل إلى النتاج العلمي الذي يعم بالفائدة على الكوادر الطبية، وبالتالي على الصحة المجتمعية.

الدكتور يزن معمار من اللجنة التنظيمية قال: إن المؤتمر توعوي وتم التواصل مع شركات الأدوية الراعية للمؤتمر، ليكون لها جناحاً خاصاً لتعريف الناس بالأصناف الدوائية وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح والرشيد.

وفيما يتعلق بمشاركة شركات الأدوية بالمؤتمر أوضحت الصيدلانية سدر تامر من شركة دياموند فارما للصناعات الدوائية أنها تهدف إلى التعريف بمنتجاتهم الدوائية الجديدة وتقديم معلومات وشرح عن كل صاد حيوي واستطبابه النوعي الخاص، وبالتالي عدم الصرف العشوائي للصادات.

وذكر الصيدلاني محمود عزيزي المشرف العام لشركة أوبري حبوش المختصة باستيراد الأدوية أن مشاركتهم لدعم الفعاليات العلمية والتواصل مع الأطباء بشكل مباشر، وإطلاعهم على أهم الأصناف الموجودة لدى الشركة، وخاصة فيما يتعلق بالصادات الحيوية.

ويعقد المؤتمر على مدى يومين ويضم أربع جلسات بمشاركة أكثر من 12 شعبة في المستشفى، لتوضح كلا منها وجهة نظرها في موضوع الصادات الحيوية ووفق بروتوكولاتها الخاصة للتعامل مع الصادات.

علاء إبراهيم

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