الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر الصاروخ الحامل “لونغ مارش 4 سي”.

ونقلت وكالة شينخوا عن مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية قوله: إن الصاروخ انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد، ووضع القمرين الصناعيين “شييآن 20 أيه” و”شييآن 20 بي” في مدار محدد مسبقاً، وسيتم استخدامهما للتحقق من التقنيات الجديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء.

وذكر المركز أن هذه هي الرحلة الفضائية رقم 454 التي تقوم بها سلسلة صواريخ لونغ مارش.

وتعني كلمة شييآن باللغة الصينية “التجربة”.

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