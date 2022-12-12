مسابقة لتعيين عدد من الأطباء البشريين ضباطاً في قوى الأمن الداخلي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الأطباء البشريين (عامين – أطباء مقيمين للاختصاص – اختصاصيين من جميع الاختصاصات) ذكوراً وإناثاً بصفة ضباط في قوى الأمن الداخلي، لمصلحة إدارة الخدمات الطبية وفروعها بالمحافظات ومشافي الشرطة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الناجحين يخضعون لدورة عسكرية ومسلكية في كلية الشرطة بدمشق لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويمنح الخريجون رتبة ملازم أول، مبينة أن قدم الطبيب يعد من تاريخ تخرجه بالنسبة للطبيب العام، أما بالنسبة للأطباء الاختصاصيين فيمنحون رتبة تعادل سنوات الاختصاص بمعدل درجة لكل سنتين، على ألا تتجاوز رتبة النقيب درجة أولى وتمنح لهم الرتب المحددة بتاريخ تعيينهم.

وحسب البيان يسمح للأطباء المقيمين للاختصاص الراغبين بالتعيين العودة لمتابعة اختصاصهم بعد التخرج من الدورة، وفي نفس الاختصاص المسجلين فيه وحسب حاجة الوزارة.

ودعت الوزارة الراغبين بالانتساب إلى التقدم بطلباتهم مع الأوراق الثبوتية اللازمة إلى كلية الشرطة بدمشق، ابتداء من تاريخ 14-12-2022 لغاية 12-1-2023 مصطحبين معهم هوياتهم الشخصية، حيث تبدأ الفحوص الثقافية والطبية في كلية الشرطة بدمشق الساعة التاسعة من تاريخ 16-1-2023.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency