إيران تفرض عقوبات على كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي

طهران-سانا

فرضت إيران عقوبات على خمسة كيانات وعشرة أفراد في الاتحاد الأوروبي، بسبب دعمهم للفوضى والأعمال الإرهابية الأخيرة في إيران والجماعات المتسببة بها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم: “وفقاً لموافقات الجهات المختصة، وفي إطار القوانين وآليات الجزاء ذات الصلة وكإجراء متبادل تم فرض عقوبات على كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي، بسبب الدعم المتعمد للأعمال والجماعات الإرهابية والترويج للإرهاب والعنف والتحريض عليها ونشر الكراهية التي تسببت في حدوث اضطرابات وأعمال شغب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

وأوضح البيان أن العقوبات المذكورة تشمل حظر إصدار التأشيرات، ومنع دخول الأشخاص المفروضة عليهم عقوبات إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لسلطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن جميع المؤسسات الإيرانية بناء على موافقات السلطات المختصة ستتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

ولفت البيان إلى أن العقوبات شملت وسائل إعلام وعسكريين وسياسيين ودبلوماسيين.

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