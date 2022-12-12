هيئة الأسرى: ناصر أبو حميد في حالة صحية خطيرة

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد خطير للغاية وبات اليوم أقرب للشهادة أكثر من أي وقت مضى فيما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في تصريح اليوم لوكالة وفا إن أبو حميد يعاني من ارتفاع درجة الحرارة في جسمه وعدم انتظام دقات القلب وانخفاض حاد بنسبة الدم والوزن وفقدان الشهية إضافة لوجود مياه في رئتيه وعدم قدرته على التنفس إلا بواسطة أنبوبة الأوكسجين إضافة لانتشار الأورام والخلايا السرطانية في كل أنحاء جسمه.

وأكد عبد ربه أن كل الجهود التي بذلت من أجل إطلاق سراح أبو حميد باءت بالفشل ولم تحقق أي نتيجة بسبب تعنت سلطات الاحتلال ورفضها الإفراج عنه.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أمس من أن الأسير أبو حميد بات يصارع المرض الخبيث بجسد منهك بعد أن دخلت حالته الصحية منحى خطيراً يهدد حياته ويتفاقم بشكل سريع.

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