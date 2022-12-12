تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في بلدة شين بريف حمص

حمص-سانا

قام مجلس بلدة شين بريف حمص الغربي بتركيب أجهزة إنارة تعتمد على الطاقة الشمسية في شوارع البلدة.

وذكر رئيس مجلس البلدة عصام قاسم في تصريح لمراسل سانا أنه وبالتعاون مع بطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تم تركيب نحو 20 جهاز إنارة تعمل على الطاقة الشمسية في الشوارع الرئيسية والمفارق في البلدة.

وبين قاسم أن هناك خطة لدى مجلس البلدة لإنارة شوارع عدد من القرى التابعة لمجال عمل مجلس البلدة بالطاقة الشمسية، مشيراً إلى إن الهدف من تركيب هذه الأجهزة الاعتماد كلياً على الطاقة الشمسية في إنارة شوارع البلدة وتخفيف الأعباء عن البلدية وتحويل الطاقة الموفرة إلى منازل المواطنين.

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