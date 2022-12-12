الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة جديدة من النفط السوري

الحسكة-سانا

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي صباح اليوم إلى الأراضي العراقية رتلاً من الآليات معظمها صهاريج محملة بالنفط الذي سرقته من ريف الحسكة وذلك عبر معابر غير شرعية بريف الحسكة الشرقي.

وقالت مصادر أهلية لمراسلة سانا أن رتلاً يضم 37 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق وعدداً من الشاحنات تحميها سيارات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي اتجهت إلى الأراضي العراقية صباح اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية أقصى شمال شرق البلاد.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت في الأيام الماضية العشرات من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية غير الشرعي المخصص لعبور الصهاريج المحملة بالنفط السوري الخام المسروق من حقول النفط في الجزيرة والمنطقة الشرقية.

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