12 كانون الأول 1990- بدء إرسال القناة الفضائية المصرية

دمشق-سانا

627 – وقوع معركة نينوى، وانتصار الروم البيزنطيين بقيادة الإمبراطور هرقل على الفرس الساسانيين بقيادة القائد رهزاد.

1089 – وقوع مذبحة معرة النعمان إبان الحملة الصليبية الأولى، حيث اقتحم الصليبيون المدينة وقتلوا نحو 20 ألفاً من سكانها.

1901 – غولييلمو ماركوني يجري أول بث للراديو عبر المحيط الأطلسي.

1924 – ملك العراق فيصل الأول يصدق على المعاهدة العراقية -البريطانية.

1963 – الإعلان عن استقلال كينيا.

1967 – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تصبح عضواً في جامعة الدول العربية.

1979 – جمهورية روديسيا تغير اسمها إلى زيمبابوي.

1984 – معاوية ولد سيدي أحمد الطايع يقوم بانقلاب في موريتانيا يطيح بالرئيس محمد خونه ولد هيداله ويتولى الحكم خلفاً له.

1990 – بدء إرسال القناة الفضائية المصرية، وهي أول قناة فضائية عربية.

من مواليد هذا اليوم:

1766 – نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، مؤرخ وروائي روسي.

1866 – ألفرد فيرنر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1913/.

1927 – روبرت نويس، عالم فيزياء ومخترع أمريكي.

من وفيات هذا اليوم:

1904 – اللواء محمود سامي البارودي، رئيس وزراء وشاعر مصري.

2003- فدوى طوقان، شاعرة وأديبة فلسطينية.

2008 – تاسوس بابادوبولوس، رئيس قبرص الخامس.

أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في كينيا.

يوم الدستور في روسيا.

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