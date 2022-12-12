عبد اللهيان: تعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار من أولويات طهران

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول الجوار ودول المنطقة والدول الآسيوية من أولويات الدبلوماسية الاقتصادية لإيران.

وقال عبد اللهيان خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتوسيع منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في طهران: إن المنظمة لها مكانة خاصة لدى إيران التي تستغل كل فرصة لتعزيز عمليات التقارب فيها مشيراً إلى أن المنظمة يمكن أن تكون نموذجاً ناجحاً في التعاون بين بلدان الجنوب والبلدان غير الساحلية وبلدان الترانزيت والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

وأضاف: إن سوق دول المنظمة البالغ عدد سكانها 500 مليون نسمة واقتصادها التآزري من حيث موارد الطاقة والعمالة الماهرة وشبكات النقل والشحن والترانزيت إلى جانب الجذور الثقافية والدينية والحضارية المشتركة جعلت آفاق التعاون واعدة وأكثر إشراقًاً يوماً بعد يوم .

وأكد عبد اللهيان التزام واهتمام إيران بتقوية منظمة التعاون الاقتصادي وتعميق وتقوية العلاقات مع الجيران ودول المنطقة.

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