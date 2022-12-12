الحرس الثوري الإيراني يفكك عصابة منظمة لإثارة الشغب في مدينة برديس

طهران-سانا

فكك الحرس الثوري الإيراني عصابة منظمة لإثارة الشغب في مدينة برديس شمال شرق طهران.

وذكرت العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان اليوم: أنه تم تفكيك عصابة منظمة ومدربة على إثارة أعمال الشغب بقصد قطع الطريق الرئيسي من طهران إلى الشمال وإلحاق الأضرار بالبنوك والأسواق المركزية في مدينة برديس.

وأوضح البيان أن عناصر العصابة التي تم إدخالها بشكل مخطط اشتبكت مع قوات حرس الثورة والتعبئة وقوى الأمن الداخلي مستخدمين زجاجات المولوتوف والأسلحة النارية وبالاعتماد على التدريبات التي تلقوها من الحكومات الداعمة للفوضى في البلاد.

وأشار البيان إلى ضبط معدات وأدوات بحوزة المعتقلين استخدموها في أعمال الشغب.

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