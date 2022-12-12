الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على ثلاثة إرهابيين غرب البلاد

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على رابع غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان: “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط في جبل قوراية بالقطاع العسكري تيبازة تمكنت اليوم مفارز من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف آخر” مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط أسلحة وذخائر حربية.

وأضافت الوزارة إن “هذه النتائج الإيجابية والحاسمة تأتي لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي ولتؤكد دوماً على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا”.

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