الذكرى الـ 54 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية تقيم مسابقة لقراءة نصوص من الأدب السوري
2022-12-10
السفير خضور: بعض الدول المتورطة في جلب الإرهاب إلى سورية استخدمت المخدرات كإحدى أدوات إرهابها
2022-12-09
منتدى قازان الدولي لحماية التراث يواصل أعماله لليوم الثالث بمشاركة سورية
2022-12-07
لقاء سوري إيراني لبحث سبل التعاون في المجال الصناعي
2022-12-07
خمس فضيات وست برونزيات جديدة لسورية في بطولة آسيا للقوة البدنية
2022-12-07
نائب رئيس الوزراء العماني يبحث مع السفير ميا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
2022-12-07
لافروف: نرفض المساس بوحدة سورية وسلامة أراضيها
2022-12-07
محليات
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً
2022-12-11
إلقاء القبض على مروج مخدرات بريف دمشق
2022-12-11
الصحة تطلق حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا بمختلف المحافظات-فيديو
2022-12-11
وفد من جمعية الصداقة السورية اليابانية يزرع أشجار الساكورا في المجمع الثقافي بحمص
2022-12-11
الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق
2022-12-11
مبادرة أهلية لربط آبار المياه بشبكة الكهرباء المحيدة عن التقنين في قرية عمرة بريف السويداء الشمالي
2022-12-11
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام
2022-12-10
رياضة
فيفا يفتح دعوى تأديبية ضد الأرجنتين بعد مباراتها مع هولندا
2022-12-11
الرياضة السورية تفقد عدنان جبور أحد خبرات لعبة الكرة الطائرة
2022-12-11
منتخب فرنسا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم على حساب نظيره الإنكليزي
2022-12-10
فان خال يؤكد انتهاء مسيرته مع المنتخب الهولندي
2022-12-10
ميسي أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وهولندا بكأس العالم
2022-12-10
منتخب المغرب يبلغ نصف نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره البرتغالي
2022-12-10
وفاة صحفي أمريكي أثناء تغطيته مباراة الأرجنتين وهولندا
2022-12-10
اقتصاد
غازبروم: ضخ 42.6 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى أوروبا عبر أوكرانيا
2022-12-11
المركزي ينفي احتمال تأخر تسديد رواتب العاملين في الدولة
2022-12-10
تسيير سيارات جوالة بحماة لبيع المواطنين مادتي السكر والزيت النباتي المباشر
2022-12-10
زراعة الحسكة: واقع نمو محصولي القمح والشعير جيد
2022-12-10
ارتفاع مبيعات المركبات ذات العلامات التجارية الصينية خلال العام الجاري
2022-12-10
200 بالمئة زيادة الكمية المستلمة من الأقطان في دير الزور
2022-12-10
الذهب يصعد مع هبوط الدولار
2022-12-09
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المقداد يبحث مع بيكدلي علاقات التعاون القنصلي بين سورية وإيران
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الذكرى الـ 54 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
2022-12-11
تصوير: حسام حيو
الذكرى الـ 54 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
2022-12-11
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احتفال بالذكرى الـ 54 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
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