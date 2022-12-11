طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في بعض المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر، بدءاً من المناطق الغربية وبارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..