احتفال بالذكرى الـ 54 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

دمشق-سانا

أقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني احتفالاً مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ 54 لتأسيسها، وذلك على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وتضمن الحفل عرضاً تعريفياً حول بدايات وتأسيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إضافة إلى مسرحية بعنوان (لحظة) قدمتها فرقة (يائيل) للمسرح الراقص للمخرج إياد السبع، تروي قصة اللحظة الفاصلة بين إصابة متطوعة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واستشهادها، وإصابة زوجها واستشهاده برصاص كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، أثناء قيامهما بمهامهما الإنسانية.

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، أشار في كلمة إلى أهمية إقامة الحفل في دمشق قلب العروبة النابض في هذا الوقت الذي تتعافى فيه سورية، وتعود لبناء ما تم هدمه وتدميره بسبب الإرهاب، معتبراً أن سورية مكان انطلاق جديد للجمعية نحو فلسطين التي نأمل بعودتها حرة والقدس عاصمتها.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح المخرج السبع أن هدف العرض تسليط الضوء على كل ما يتعلق بفلسطين المحتلة، وكل أبنائها من جريح وشهيد وأسير ومقاوم ومناضل، والدم الواحد الذي يربط فلسطين بسورية، واصفاً العرض بالانتفاضة الصغيرة التي تؤكد بقاء القضية الفلسطينية في الذاكرة الجمعية لأبناء الشعوب العربية، وضرورة عودة الحقوق إلى أصحابها وتحرير الأرض العربية المحتلة، وحتمية زوال الاحتلال مهما طال الزمن.

حضر الحفل عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية وممثلي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، وفنانين، وإعلاميين، وفعاليات شبابية وتعليمية واجتماعية سورية وفلسطينية.

يشار إلى أن الجمعية تأسست عام 1968 وانضمت إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 2006، وتقدم خدمات طبية وإغاثية وإنسانية واجتماعية.

ريم حشمه

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency