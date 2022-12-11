مصرع خمسة أشخاص جراء إعصار ماندوس في الهند

نيودلهي-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء إعصار ماندوس الذي اجتاح ولاية تاميل نادو جنوب الهند.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإعصار ضرب سواحل تاميل نادو مصحوباً بهطولات مطرية غزيرة، أدت إلى انهيارات أرضية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص، كما تسبب بأضرار لمئات المنازل، وتشريد نحو10 آلاف شخص تم نقلهم إلى ملاجئ مؤقتة.

كما تسببت الرياح العاتية بانقطاع الكهرباء، واقتلاع مئات الأشجار في تشيناي عاصمة الولاية، وهي مركز لشركات تصنيع السيارات والشركات التكنولوجية.

ووصلت سرعة الإعصار إلى مئة كيلو متر في الساعة قبل أن ينخفض إلى 55 كيلومتراً إلى مستوى المنخفض المداري، وهو الفئة التي تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومتراً في الساعة.

ويتوقع أن تعلق السلطات المحلية الأنشطة التعليمية في تاميل نادو لبضعة أيام جراء الإعصار.

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