ما أضرار داء السكري على العين؟

دمشق-سانا

تزداد نسبة حدوث أمراض بالعين ناتجة عن مضاعفات داء السكري كلما طالت فترة الإصابة، وقل مستوى التحكم به وفق اختصاصية أمراض العين وجراحتها الدكتورة بثينة الشيخة.

وفي تصريح لـ سانا، بينت الدكتورة الشيخة أن بداية الإصابة بالسكري قد لا تعطي أعراضاً لمشاكل عينية لدى المصاب، أو تظهر مشاكل طفيفة بالرؤية تتطور شدتها مع الوقت في حال الإهمال لتصل إلى فقدان الرؤية.

وتزداد مشاكل العين لدى مرضى السكري في حال وجود ارتفاع بضغط الدم والكولسترول والتدخين، وفق الدكتورة الشيخة، مشيرة إلى أن أبرز الأعراض بالعين التي يشكو منها مصاب السكري، رؤية بقع أو خيوط داكنة وتشوش بالرؤية وظهور مناطق عاتمة في مجال الرؤية تتطور لتصل إلى الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

وبينت الدكتورة الشيخة وجود نوعين من اعتلال الشبكية السكري، الأول اعتلال الشبكية السكري غير التكاثري يتفاقم من طفيف إلى شديد، ويسبب انسداداً بالأوعية الدموية بالعين، والثاني اعتلال الشبكية السكري التكاثري، ويتسبب بنمو أوعية دموية هشة تؤدي إلى تسرِّب السوائل والنزف إلى الجسم الزجاجي، وتشكل نسيج ندبي يتسبب بانفصال الشبكية وقد يرتفع الضغط في العين مسبباً أذية العصب البصري.

ونصحت الدكتورة الشيخة مرضى السكري بالانتباه للتغيرات التي تحدث بالرؤية ومراجعة الطبيب في حال حدوث التشوش أو الرؤية المتقطعة أو الضبابية فوراً، مؤكدة أن فحوصات العين الدورية والتحكم الجيد في نسبة السكر بالدم وضغط الدم والتدخل المبكر للعلاج، تسهم في الوقاية من فقدان البصر الشديد، كما يجب اتباع نمط غذائي صحي ونشاط رياضي والامتناع عن التدخين.

يشار إلى أنه بهدف التوعية حول مخاطر الإفراط باستخدام السكر الأبيض والإصابة بالداء السكري والاختلاطات المرضية التي ترافق الإصابة به، أطلقت وزارة الصحة في الـ 16 من الشهر الماضي حملة توعية بعنوان “لا تحليها زيادة”، تشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية، وتوزيع نشرات إرشادية حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة.

راما رشيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency