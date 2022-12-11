الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قريتين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قريتين في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن عدداً من قذائف المدفعية أطلقتها خلال الساعات الماضية قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المتمركزة في قاعدة تل مندل في أقصى الريف الشمالي للحسكة، وسقطت على قريتي تل اللبن والكوزلية إلى الغرب من بلدة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية.

وكانت مصادر أهلية أفادت أمس بأن بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي فرغت من معظم سكانها الذين تركوها مرغمين نتيجة ضراوة العدوان التركي وقصفه المستمر لها بالمدفعية، ما تسبب بأضرار كبيرة في معظم المنازل والشوارع والبساتين المحيطة بها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency