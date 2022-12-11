إلقاء القبض على مروج مخدرات بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على مروج مواد مخدرة، وهو يقوم بنقل كمية منها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بعد المراقبة والمتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق من إلقاء القبض على شخص يقوم بترويج المواد المخدرة، وذلك أثناء قيامه بنقل كمية 14 كفاً من مادة الحشيش المخدر من منطقة التل إلى مدينة دمشق.

ولفتت الوزارة إلى أن الشخص المذكور حاول ممانعة الدورية، ولكن تمت السيطرة عليه وتوقيفه، وبتحري مكان إقامته عثر على كمية من الحبوب المخدرة وأكياس قماشية فارغة مخصصة لتعبئة مادة الحشيش المخدر، كما عثر على قنبلة وخنجر وكميات مقسمة من مادة الحشيش المخدر موضوعة ضمن أكياس نايلون صغيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

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