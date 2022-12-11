القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين في محافظات عدة

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على أربعة إرهابيين في عدد من المحافظات.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الاعلام الأمني قولها: بعمليات استباقية وجهد استخباري لقيادة عمليات بغداد والأنبار والبصرة وميسان وصلاح الدين والفرقة السابعة والثامنة والعاشرة والحادية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات بغداد والبصرة وميسان ونينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط والرمادي والبصرة والمجر الكبير.

وقضت القوات العراقية خلال عمليتين أمس على 11 إرهابياً من تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency