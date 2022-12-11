أكثر من 10 آلاف مستفيد من فحوص حملة التقصي عن السرطان في حمص حتى الآن

حمص-سانا

قدمت الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في حمص فحوصات مجانية لـ 10152 مواطناً منذ بداية الحملة بالمحافظة في الـ 19 من تشرين الثاني الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وبين البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الطبية المتنقلة الأربع التي كانت موجودة في بلدات القبو، الرستن، تلبيسة، الرقامة 2293 مواطناً.

وأوضح البرنامج أن مجمل الفحوص التي قدمتها الحملة عبر المشافي والمراكز الصحية شملت 5538 خدمة فحص ماموغرام، و3135 خدمة فحص لطاخة عنق الرحم و3977 خدمة سحب دم لفحص البروستات.

وأشار البرنامج إلى استمرار المشافي العامة وبعض المراكز الطبية الخاصة بعملها المتعلق بتقديم خدمات الحملة يومياً عدا الجمعة، إضافة إلى وجود أربع عيادات متنقلة حالياً في المخرم والمشرفة وحسياء والفرقلس، مع تأمين وسائل مواصلات من المناطق المجاورة لها لنقل الراغبين بإجراء الفحوصات الطبية، فيما يتم نقل أهالي تلدو وكفرلاها وشنشار إلى مدينة حمص.

وأكد البرنامج أن الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان مستمرة في حمص حتى الـ 10 من كانون الثاني 2023، وتشمل جميع مناطق المحافظة، داعياً المواطنين الراغبين بالاستفادة من خدمات الحملة، مراجعة المشافي أو المراكز الصحية الأقرب إليهم.

يذكر أن التنقلات من وإلى العيادات المتنقلة ومراكز الفحوص تتم عبر وسائل نقل خاصة بالحملة، وجميعها مجانية، وذلك للتخفيف من عناء المواصلات على المواطنين، وضمان استفادة جميع أهالي القرى والبلدات النائية من هذه الحملة.

صبا خيربك

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