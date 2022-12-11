مستوطنون يجرفون أراضي للفلسطينيين بالأغوار الشمالية وجنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

جرف مستوطنون إسرائيليون اليوم مساحات من الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية وجنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن المستوطنين اقتحموا جنوب خربة موفيه في الأغوار الشمالية، وقاموا بتجريف أراضي الفلسطينيين فيها، بهدف الاستيلاء عليها في إطار مخططاته الاستيطانية التوسعية بالمنطقة.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل جرف مستوطنون أراضي للفلسطينيين في منطقة ودادة جنوبا تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتدت على الفلسطينيين، خلال تصديهم لتنفيذ عمليات التجريف ثم أغلقت المنطقة وأجبرتهم على مغادرتها.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عاطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، ومنعت الفلسطينيين من إكمال العمل بمنشآت سكنية وحظائر للماشية وبطريق زراعية حيوية يتم تنفيذها في المنطقة.

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