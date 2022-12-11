مبادرة أهلية لربط آبار المياه بشبكة الكهرباء المحيدة عن التقنين في قرية عمرة بريف السويداء الشمالي

السويداء-سانا

أنجزت فعاليات المجتمع الأهلي في قرية عمرة بريف السويداء الشمالي مبادرة لمشروع ربط آبار المياه المغذية للقرية بشبكة الكهرباء المحيدة عن التقنين لضمان استمرار عملها وتأمين ضخ المياه للمواطنين بالشكل الأمثل.

وذكر عضو لجنة المجتمع المحلي في قرية عمرة المكلفة بإنجاز المشروع جهاد غرز الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 55 مليون ليرة سورية بمساهمة من أهالي القرية ومغتربيها جاء بهدف سد النقص الحاصل بتأمين المياه نتيجة انقطاعات الكهرباء، وعدم عمل الآبار بطاقتها اللازمة.

وبين غرز الدين أن عملية الربط تضمنت نصب 9 أبراج كهربائية وربطها مع بئري القرية ما أدى لتحسن عمليات ضخ المياه وذلك رغم وجود بئر منهما حالياً تحتاج لاستبدال المضخة الغاطسة.

عمر الطويل

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