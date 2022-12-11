الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته وجرائمه بحقهم.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، تندرج في إطار عمليات التصعيد المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما يقوض أي فرصة للتوصل إلى تسوية لقضيته العادلة وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وبينت الخارجية أن الاحتلال يواصل جرائمه ضد الفلسطينيين بمزيد من القتل والوحشية والإجرام والإعدامات الميدانية والاعتقالات تزامنا مع استمرار مخططاته الاستيطانية التوسعية عبر الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والمنشآت والمدارس وتهويد المقدسات وسرقة الممتلكات، إضافة لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واستمرارهم باقتحام المسجد الأقصى.

وأكدت الخارجية أن الشعب الفلسطيني صامد في أرض وطنه ومتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن مواصلة نضاله حتى استعادة الحقوق، مشيرة إلى أن غياب ردود الفعل والمواقف الدولية الرادعة لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وتصعيده بات يشكل غطاء لجرائمه.

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