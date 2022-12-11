ميدفيديف يوضح سبب تصنيع بلاده لأسلحة قوية

موسكو-سانا

عزا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قيام بلاده بزيادة إنتاج أسلحة قوية إلى توغل أعدائها وتمركزهم في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا.

وكتب ميدفيديف على صفحته الشخصية في تلغرام وفقاً لوكالة سبوتنيك: “الأمر أصعب بكثير بالنسبة لنا فقد توغل عدونا ليس فقط في مقاطعة كييف وفي بلدنا الأصلي روسيا، إنه موجود في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وفي عدد من الأماكن الأخرى لذلك نعمل على زيادة إنتاج أقوى الأسلحة بما في ذلك تلك التي تستند إلى مبادئ جديدة”.

وكانت روسيا كشفت خلال فعاليات منتدى الجيش 2022 عن العديد من الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة والتي كان من ضمنها أسلحة متطورة ستعزز القدرات الهجومية والدفاعية للجيش الروسي.

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