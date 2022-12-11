الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في بعض المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد لمرتفع جوي سطحي ،يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ،بينما يستمر الجو بارداً في أغلب المناطق، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: