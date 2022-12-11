مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بقصف أوكراني على دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء القصف الأوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية في بيان اليوم بأن شخصاً توفي وأصيب ثلاثة خلال ال 24 ساعة الماضية ،نتيجة الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الأوكرانية.

وكان المكتب التمثيلي للجمهورية فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا ذكر في وقت سابق اليوم أن القوات الأوكرانية أطلقت على فوروشيلوفسكي وكالينينسكي من منطقة قرية تونينكو 20 صاروخ غراد.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق السكنية فى جمهورية دونيتسك الشعبية وغيرها من المناطق التي انضمت إلى روسيا موخراً بشكل يومي ما يوقع العديد من الضحايا بين المدنيين.

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