سياسي نمساوي: العقوبات ضد روسيا ألحقت الضرر بالأوروبيين

فيينا-سانا

حذر نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه من أن العقوبات الأوروبية على روسيا لا يمكن أن تجعلها تخضع للإرادة الغربية وأنها ألحقت الضرر بالأوروبيين أنفسهم .

ووفقاً لوكالة نوفوستي قال شتراخه خلال اجتماع في فيينا: “نحن نعيش في ظل العقوبات التي تم تبنيها وخدعتنا بأننا نستطيع أن نكسب شيئا من خلال جعل روسيا تركع على ركبتيها هذا ليس هو الحال على الإطلاق حيث نرى فائضاً تجارياً إيجابياً في روسيا وإذا تحدثنا عن تجارة النفط والغاز فقد نمت الإيرادات الروسية من 100 مليار إلى 220 ملياراً هذا العام وهناك شك في ركوع روسيا على ركبتيها”.

وأضاف: “نحن نعاني من ضررنا والنمسا تؤذي نفسها حيث نرى زيادة في أسعار الكهرباء والغاز والغذاء كما يحذر العديد من الخبراء من الخطر على التنمية وسنواجه في آذار ونيسان موجة من الإفلاس”.

وشهدت فيينا أمس مظاهرات طالب المشاركون فيها السلطات النمساوية بإعادة النظر في قرار دعم سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والحفاظ على حياد البلاد بالكامل.

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