الرحالة عدنان عزام يوقع كتابه (دمشق موسكو .. نحو عالم أفضل) في باريس

باريس- سانا

وقع الرحالة السوري عدنان عزام كتابه “دمشق موسكو .. نحو عالم أفضل” في العاصمة الفرنسية باريس خلال معرض “الكتاب الفرنسيين المقاومين”.

ويتضمن الكتاب الرحلات التي قام بها الرحالة على ظهر جواده إلى بلدان مختلفة بهدف إيصال حقيقة ما جرى ويجري في سورية والحرب الإرهابية التي تشن عليها والتي عتم الإعلام الغربي عليها وأخفاها ليظهر ما تسوقه وسائل الإعلام المعادية من أكاذيب وتضليل للمتلقي الأجنبي.

وأوضح عزام في اتصال هاتفي مع مراسل سانا أن الحرب على سورية كانت إعلامية بدرجة كبيرة، والكثيرون في فرنسا يريدون أن يعرفوا ماذا يجري في سورية، وهذا ما دفعه الى توقيع كتابه هناك.

وبين عزام أن الكتاب ملخص للرحلة التي قام بها من دمشق الى موسكو لتقديم الشكر للدول الصديقة التي وقفت مع سورية، وإلى الشعب العراقي والإيراني والروسي لافتاً إلى أن الرحلة كانت تحمل اسم “رحلة سورية إلى العالم” وقد لاقت صدى إعلامياً عالمياً.

وأشار عزام إلى أن الكتاب رسالة من الشعب السوري إلى الشعوب الصديقة ومغامرة إنسانية رائعة فالأول أول مرة في التاريخ تنظم رحلة على ظهر الجواد من دمشق إلى موسكو عبر الأردن والعراق وإيران وأذربيجان وروسيا بمسافة تجاوزت 6000 كم واستغرقت 300 يوم.

بلال أحمد

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