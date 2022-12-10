الصحة: 1609 إصابات مثبتة بالكوليرا و49 وفاة مسجلة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن العدد الإجمالي لإصابات الكوليرا المثبتة ارتفع إلى 1609 إصابات، توزعت في حلب 987 ودير الزور 233 والحسكة 90 واللاذقية 97 والرقة 54 وحماة 38 والسويداء 26 وحمص 28 ودمشق 20 وريف دمشق 17 وطرطوس 10 ودرعا 5 والقنيطرة 4.

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالكوليرا 49 توزعت في حلب 40 والحسكة 4 ودير الزور 2 وحمص 1 وحماة 1 ودمشق 1.

ودعت الوزارة إلى اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، قبل سحب المياه من المصدر واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت المياه غير آمنة فيجب جعلها آمنة، من خلال غليها لمدة دقيقتين على الأقل، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، ولا سيما قبل التعامل مع الطعام أو تحضيره وقبل الأكل وبعد تنظيف الطفل وقبل الرضاعة الطبيعية أو إطعام الطفل وبعد استخدام دورات المياه.

كما أكدت ضرورة إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح لقتل البكتيريا قبل تناوله، وتغطيته لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس وعدم شرب الماء من الصنبور بالفم مباشرة،ً وعدم تبادل زجاجات أو أكواب الماء بين الطلاب.

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