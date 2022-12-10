طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً ليلاً في أغلب المناطق، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، وتشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…