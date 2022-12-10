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السورية للاتصالات تبدأ إعادة الاتصالات المقطوعة في بعض مناطق اللاذقية

2022-12-10

اللاذقية-سانا

بدأت ورشات الشركة السورية للاتصالات في اللاذقية أعمال الصيانة لإعادة الاتصالات المقطوعة في بعض المراكز.

وأوضح مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في اللاذقية المهندس أحمد حايك في تصريح لمراسلة سانا أن تعرض كوابل أرضية رئيسية للسرقة في مراكز 8 آذار وتشرين وأفاميا أدى لخروج عشرات بوابات الإنترنت والأرقام الهاتفية من الخدمة.

ولفت حايك إلى أنه تم استنفار الورش الفنية المركزية والفرعية للمباشرة بالإجراءات الفنية اللازمة لإعادة الاتصالات المقطوعة للخدمة بعد تأمين المواد المطلوبة وإنجاز ما يلزم من أعمال الصيانة.

ديمة حشمة

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