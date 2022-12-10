مظاهرة في النمسا للمطالبة بالحياد ولرفض العقوبات على روسيا

فيينا-سانا

نظم مئات النمساويين مظاهرة احتجاجية في العاصمة فيينا تطالب السلطات بإعادة النظر في العقوبات المفروضة ضد روسيا، والحفاظ على حياد البلاد الكامل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن منظمي المظاهرة قولهم: إن الهدف هو إسماع صوت الناس للبرلمان والحكومة في النمسا، داعين الحكومة إلى بذل جهود فورية لتنظيم محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة، ورفع العقوبات المفروضة على موسكو والتي تسببت بأزمات خانقة للدول الأوروبية.

ورفع المشاركون في المظاهرة العلمين النمساوي والروسي ولافتات كتب عليها “بدلا من العقوبات نريد كهرباء ووقودا وسلعا رخيصة”.

وتشهد الدول الأوروبية أزمات اقتصادية على خلفية العقوبات التي فرضتها على روسيا إثر عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency