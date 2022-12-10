قاسم: سياسات أميركا تهدف إلى تعطيل قدرة لبنان على أن يكون قوياً

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم أن السياسات الأميركية تجاه لبنان تهدف إلى تخريبه وتدميره وتعطيل قدرته على أن يكون قوياً.

وقال قاسم في كلمة له اليوم: “يجب أن نكون حذرين من الولايات المتحدة التي سببت الفوضى والخراب، وجعلتنا نخسر الكثير من الموارد، وعملت على نشر فئات ومجموعات تعطل مسار الدولة وتحل محلها”، مشددا على أن لبنان سيبقى قوياً بالجيش والشعب والمقاومة مهما فعلوا.

ودعا قاسم القوى اللبنانية إلى الاتفاق والتفاهم بعيداً عن الحسابات الضيقة، لأن الوطن يحتاج إلى الإنقاذ والإنقاذ يتطلب تضحيات وتنازلات للوصول إلى الأهداف المطلوبة.

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