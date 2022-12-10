القوات العراقية تقضي على 11 إرهابياً

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية خلال عمليتين اليوم على 11 إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أن “عملية مشتركة للواء 91 في الجيش العراقي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الأهالي أسفرت عن قتل 6 إرهابيين من بينهم انتحاريان، بعد محاصرتهم والاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم”، مشيرة إلى أن الإرهابيين قتلوا أحد الرعاة خلال الاشتباكات.

من جانبها أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قوة من اللواء 58 في الحشد لاحقت خمسة إرهابيين في قاطع تلول الباج جنوب الموصل، وتمكنت من قتلهم جميعاً.

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