مجلس محافظة السويداء: نرفض الأعمال الخارجة عن القانون ومرتكبوها لا يمثلون سوى أنفسهم

السويداء-سانا

أكد مجلس محافظة السويداء رفض كل التصرفات والأعمال الخارجة عن القانون من جهات اتخذت من الوضع الاقتصادي الصعب ذريعة لتعبث بأمن وأمان المحافظة وأهلها وتاريخها، وصولاً إلى حرق وتخريب ونهب مبنى المحافظة، وأن مرتكبي هذه الأفعال لا يمثلون سوى أنفسهم، وستطالهم يد القانون.

وشدد المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم على رفضه كل التصرفات والمظاهر والتهديدات والأعمال التي تقوض الأمن والمقدرات والأملاك العامة والخاصة في المحافظة وتعبث بها وتخربها جهات اتخذت من الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن حرب شرسة يتعرض لها الوطن، ذريعة لتعيث فساداً وتمارس الموبقات والأفعال الخارجة عن القانون من خطف وسلب ونهب وسرقة وقتل، وصولاً إلى حرق وتخريب ونهب مبنى المحافظة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تاريخ المحافظة الناصع وهويتها الوطنية.

وأوضح المجلس أنه “يدرك وبكل اليقين أن الذين قاموا بهذه الأعمال المشينة لا يمثلون سوى أنفسهم والذين يقفون خلفهم ويدفعونهم من وراء الحدود، وأن أهالي المحافظة براء منهم ومن أعمالهم، وأن هؤلاء لن يفلتوا من العدالة وستطالهم يد القانون آجلاً أم عاجلاً لتنفضح صورتهم ودورهم المشبوه الذي تطبل له جهات إعلامية لا تقل إجراماً عنهم، بل تفوقهم بأدوات التضليل والفبركات والكذب”.

وخاطب المجلس الأهل في المحافظة: “إنه مهما اشتدت الظروف والمحن فلا بد من الفرج، وقد أثبتم عبر تاريخكم المجيد أنكم القابضون على جمر العزة ليبقى الوطن كريماً أبياً مصوناً، ومعاً سنكمل الطريق الذي أرساه أجدادنا، وننبذ كل آثم تسول له نفسه النيل من تاريخ المحافظة، وأنه لا مكان بيننا للعابثين الذين لفظهم المجتمع في كل المفاصل التاريخية الوطنية”.

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