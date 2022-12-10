فان خال يؤكد انتهاء مسيرته مع المنتخب الهولندي

أمستردام-سانا

أكد المدرب الهولندي لويس فان خال انتهاء مسيرته مع منتخب بلاده بعد خروجه من الدور ربع النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقال فان خال 71 عاماً خلال مؤتمر صحفي: “لن أتابع عملي كمدرب مع المنتخب الهولندي.. كانت مباراتي الأخيرة في ثالث فترة لي، وأترك خلفي منتخباً متماسكاً جداً وتقنياً، أشرفت على تدريبه خلال 20 مباراة ضد أفضل الدول ولم نخسر أبداً”.

وسيحل رونالد كومان بدلاً من فان خال اعتباراً من الأول من كانون الثاني، عقب الإعلان عن تعيينه قبل عدة أشهر.

وكان منتخب الأرجنتين حجز مقعده في نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في ربع النهائي، وذلك بعد انتهاء المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل بهدفين لكل منهما.

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