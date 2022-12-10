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وقفة احتجاجية في مدينة الطيبة تنديداً بمخططات الاحتلال الاستيطانية

2022-12-10

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة الطيبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مساء اليوم وقفة احتجاجية، تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بجرائم الاحتلال ومخططاته الاستيطانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإجراءاته القمعية عبر انتهاجه سياسة هدم المنازل والاستيلاء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين.

وشهدت مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مساء أمس وقفة احتجاجية رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية.

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