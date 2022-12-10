ميسي أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وهولندا بكأس العالم

بوينس آيرس-سانا

توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمس ضد هولندا ضمن منافسات الدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد صناعته الهدف الأول الذي سجله مولينا في الدقيقة الـ 35، وبعد تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 73 من عمر المباراة.

وتغلب منتخب الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2، وسيواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي المونديال والذي تأهل على حساب البرازيل بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

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