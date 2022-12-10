كوفيتيدي: الولايات المتحدة تقاتل إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا

موسكو-سانا

اعتبرت السيناتورة الروسية أولغا كوفيتيدي أن الولايات المتحدة تقاتل إلى جانب أوكرانيا، وذلك بعد الإعلان عن أن واشنطن سمحت لنظام كييف باستهداف الأراضي الروسية بأسلحتها.

ونقلت نوفوستي عن كوفيتيدي قولها في تصريح اليوم: “إن البيان الذي ورد في صحيفة ذا تايمز الأمريكية حول أن الولايات المتحدة لم تعد تصر على أن القوات الأوكرانية يجب ألا تضرب الأراضي الروسية يرفع القناع عن وجه السلطات الأمريكية، ويدل على الرغبات العدوانية الحقيقية الموجهة ضد دولتنا ذات السيادة وشعبها”.

وأضافت كوفيتيدي: “إن بلادها تفهم أنه لا يوجد حالياً أحد على المستوى الدولي يمكن أن يعطي تقييماً قانونياً وسياسياً لحقيقة أن الولايات المتحدة التي تقوم بتسليح وتدريب وتقديم الدعم من الأقمار الصناعية والمساعدة المالية وغيرها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تقاتل في الواقع إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا”، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستدفع ثمناً باهظاً لأنها جرت نفسها إلى حرب لا يحتاج إليها الأمريكيون العاديون.

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