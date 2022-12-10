الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع في عدة محاور

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال اليوم الماضي، وأجبرت على التراجع في عدد من المناطق بسبب العمليات التي تنفذها القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق ايغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم: إن العمليات الهجومية للقوات الروسية مستمرة في اتجاه كراسنو ليمان، حيث تراجعت القوات الأوكرانية وسيطرت القوات الروسية على خطوط مهمة، مشيراً إلى أن القوات الروسية أحبطت هجومين حاولت القوات الأوكرانية تنفيذهما، وتم القضاء على نحو 60 جندياً بينهم مرتزقة أجانب.

وأضاف كوناشينكوف: إنه في اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية للقوات الروسية عن مقتل أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً، أما في محور دونيتسك فإن الوحدات الروسية واصلت عملياتها وأجبرت القوات الأوكرانية على التراجع وترك نقاط تمركزها المحصنة بعد تكبيدها خسائر، وقتل أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، موضحاً أنه إضافة إلى ذلك تم استهداف مجموعتين تابعتين للقوات الأوكرانية كانتا تحاولان القيام بعمليات استطلاع وتخريب في منطقة فلاديميروفكا، حيث تم القضاء على 40 عسكرياً، وتدمير ناقلتي جنود مصفحتين، و4 شاحنات صغيرة.

ولفت كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة، كما تم اعتراض 10 صواريخ من نوع هيمارس وأوراغان وتدمير محطة ردار أمريكية، مبيناً أنه في منطقة سيفيرسك بجمهورية تم تدمير مركبتين قتاليتين أوكرانيتين من نظام إطلاق صواريخ غراد المتعددة في مواقعهما.

وأوضح كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 341 طائرة مقاتلة و181 مروحية و2647 طائرة مسيرة و392 نظاماً مضاداً للطائرات و7049 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و926 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و3672 مدفع ميدان وهاون إضافة إلى 7534 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

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